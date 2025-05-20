Alithia gazetesinin haberine göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün yaptığı açıklamada “Pontuslu Rumların soykırımının tarihi bir gerçek, barbarca bir eylem olduğunu” iddia etti.

Kombos “353 bin kurban” iddiasında bulunurken “bu tarihi olayı hatırlamak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Haravgi gazetesinin haberine göre ise AKEL’den dün yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ın “Pontusluların soykırımını ve anma gününü temsil eden bir tarih olduğu” vurgusunda bulundu.

Açıklamada özetle, Rum Meclisi’nin 1994 yılında sözde soykırımı tanıdığı hatırlatılırken sözde soykırımın dünyada da tanınmasının desteklendiği de vurgulandı.