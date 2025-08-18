Güney Kıbrıs’ta 2025 yılında ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 11 Ağustos'a kadar 588 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu ele geçirildiğini yazdı.

2024 yılında bu miktarın 618 kilo olduğunu belirten gazete Güney Kıbrıs’taki en yaygın uyuşturucu tipinin hintkeneviri olduğunu da aktardı.

Ele geçirilen kokain tipi uyuşturucu maddede de artış gözlemlendiğini ve söz konusu tarihe kadarki sürede ele geçirilen miktarın 39 kilo olduğunu belirten gazete, 2024 yılında bu rakamın 54 kilo olduğuna dikkat çekti.

Ele geçirilen diğer tür uyuşturucu maddelerinin miktar ve türlerine de ayrıntılı yer veren gazete, her yıl 150 ila 200 arası gencin ise uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle tedavi programlarına gönderdiklerini vurguladı.