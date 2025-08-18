Rum Veteriner Dairesi, Güney Kıbrıs’ta “BSE” (Deli Dana Hastalığı) bulunmadığını açıkladı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Veteriner Dairesi’nin, Kıbrıslı bir Türk’ün “Creutzfeldt-Jakob (CJD)" hastalığından hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine, Güney Kıbrıs’taki hayvanların sağlığı konusunda açıklamada bulunduğunu yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs’ın “Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü” (WOAH) tarafından, söz konusu hastalık tehlikesi bulunmayan ülke ilan edildiği savunularak, Güney Kıbrıs’ta büyükbaş hayvan tüketiminde bir sakınca bulunmadığı vurgulandı.