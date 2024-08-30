Güney Kıbrıs’ta sosyal hizmetler dairesinin 1 Ocak 2024-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 53 insan ticareti vakası bildirimi aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Haber Ajansı KİPE’nin ilgili müsteşarlıktan edindiği bilgilere dayandırdığı haberinde, 1 Ocak 2024-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında ise sosyal hizmetler dairesi bünyesindeki sığınma evinde 7 insan ticareti mağdurunun misafir edildiğini belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nin 2022 yılında 147, 2023 yılının Ekim ayına kadar ise 149 insan ticareti vakası bildirimi aldığını kaydeden gazete, 2022 yılında sosyal hizmetler dairesine bağlı sığınma evinde 20, 2023 yılında ise 14 insan ticareti mağdurunun konuk edildiğini ekledi.