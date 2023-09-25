Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’daki Büyükelçisi Kiriakos Kenevezos, SYRİZA başkanı adayı olduğu günlerde KKTC için "devletçik" ifadesini kullanan Stefanos Kasselakis’in açıklamasını yorumladı.

Alithia gazetesine göre Rum Büyükelçi geçtiğimiz Cumartesi “OPEN” kanalına yaptığı açıklamada, “çocuğu değerlendirmeye kalkmayacağını, bu kişinin siyasete yakın zamanda girdiğini, muhalefetin başkanı olma potansiyeline sahip bu kişiyi değerlendirmeyeceğini” söyledi.

Kenevezos “Real FM” radyo kanalına yaptığı açıklamada ise “Kasselakis’in (siyasette) yeni olduğunu, siyasete giriş şekliyle ilgili net bir imajın ve terminolojisiyle net bir ilişkisinin bulunmadığını belirtti.