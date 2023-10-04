Güney Kıbrıs’ta bu yılın ilk yedi aylık (Ocak-Temmuz) turizm gelirinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 oranında bir artış meydana geldiği haber verildi.

2023 yılın tüm aylarındaki turizm gelirlerinin, 2022 yılının ilgili aylarındaki turizm gelirlerinden fazla olduğunu yazan Politis gazetesi, 2023 yılının ilk 7 ayındaki turizm gelirlerinin 1 milyar 544 milyon Euro, 2022 yılının Ocak-Temmuz ayı dönemindeki turizm gelirlerinin ise 1 milyar 217 milyon Euro olarak hesaplandığını kaydetti.

Gazete, İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, 2022 yılının Temmuz ayında 381,7 milyon Euro olan turizm gelirinin, yüzde 19,1 oranında artış göstererek 2023 yılının Temmuz ayında 454,6 milyon Euro’ya yükseldiğini de ekledi.