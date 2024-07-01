Rum Yönetimi’nin BM’deki Daimi Temsilciliği’nin, Güney Kıbrıs’ın 2025-2027 dönemi İnsan Hakları Konseyi’ne adaylığı nedeniyle ülkesinin taahhütlerini ilettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi’nin BM Daimi Temsilciliği’nin, Güney Kıbrıs’ın 2025-2027 dönemi İnsan Hakları Konseyi’ne adaylığı vesilesiyle, insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasının Rum Yönetimi’nin dış politikasının önceliği olduğunu doğrulayan, ülkenin (Güney Kıbrıs’ın) taahhütlerini ve gönüllü taahhütlerini Genel Kurul Başkanı’na ilettiğini yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs Daimi Temsilciliği ayrıca ülkenin insan haklarıyla ilgili pozisyonunun, temel ilkeleri baz aldığını ifade ederken insan haklarının korunmasının önemini vurguladı.

Gazete, İnsan Hakları Konseyi’ni oluşturacak üye ülkelere yönelik seçimlerin gelecek ekim ayında, BM merkezinde yapılacağını da anımsattı.