Birincilik Limasol’da, onu Lefkoşa’nın Rum kesimi takip ediyor

Fileleftheros Rum polisinin İstatistik ve Haritalandırma birimi tarafından yayımlanan verilere dayandırdığı haberinde, Rum polisinin ezelden beridir kundaklama ve bombalı saldırıların ardındaki kişileri ortaya çıkaramadığını, bu zafiyetinin devam ettiğini yazdı.

Habere göre suçla ilgili diğer bir önemli unsur, paket servisçilere yönelik saldırılar nedeniyle Limasol’da soygunların artması. Cinayetlerde ise azalma meydana geldi. 2023’te 5 cinayet suçu işlenen Limasol’da 2024’te sadece üç cinayet işlendi.

2023’e kadar basit suçlar kapsamında olan ancak 2024’te ciddi suç kapsamına alınan aile içi şiddet vakaları, çoğu Lefkoşa’nın Rum kesiminde olmak üzere 931’e ulaştı.

Yayımlanan istatistiki veriler 2023’te 5 bin 649 olan ciddi suç şikayetlerinin 2024’te yüzde 6,5 (365) artarak 6 bin 14’e ulaştığını gösteriyor. Suçları aydınlatma oranı ise 2023’teki yüzde 76,5’ten yüzde 79,7’ye yükseldi.

Rum polisini en çok zorlayanlar ise sayıları 2 binin üzerinde olan mala karşı işlenen ve narkotik suçları.

Gazete verilere dayanarak 2023’e kıyasla 2024’un suç görüntüsünü şöyle aktardı:

“2024’te 9 cinayet işlendi, tamamı aydınlatıldı, 2023’te bu sayı 10’du ve 8’i aydınlatıldı. Geçen yıl14 cinayet girişiminde bulunuldu, 12’si aydınlatıldı, önceki yıl bu sayı 15’ti ve 12’si aydınlatıldı.

Tecavüz ve tecavüz girişimleri 2023’te 36 iken 2024’te 40’a yükseldi, kundaklama ve kundaklama girişimleri 2023’te 194 iken 2024’te sadece 167 oldu.

Limasol, Lefkoşa’nın Rum kesimi ve Larnaka’da paket servisçilere yönelik saldırıların artmasından kaynaklı olarak soygunlarda artış yaşandı. 2023’teki 63 soyguna karşılık 2024’te 93 soygun meydana geldi.

Narkotik başlığında 2023’te bin 99 dava araştırıldı, bin 35’i aydınlatıldı, narkotik suçları 2024’te bin 79’a düştü ve bunların bin 14’ü yargıya sevk edildi.

Rum polisi araçların altına ve evlerin önüne konulan patlayıcılar ile gerçekleştirilen bombalı saldırıları aydınlatmada zorlanıyor. 2023’te de 2024’te de 40 bombalı saldırı üzerinde çalışıldı. Hırsızlıklarda da artış kaydedildi. 2023’te 583 hırsızlık kaydedilirken 2024’te bu sayı 632’ye yükseldi.

Vücut bütünlüğüne ağır zarar verme olaylarında da artış yaşandı 2023’te 117, 2024’te 130 yaralama olayı kaydedildi. Adam kaçırma olayları da arttı, 2023’te 29, 2024’te 35 adam kaçırma olayı kaydedildi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve çocuk pornosu suçları da arttı. Polisin kovuşturduğu çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 2023’te 79 iken 2024’te 88 oldu.