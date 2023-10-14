100'den fazla kişi dün ülkeden ayrıldı

Güney Kıbrıs’a son 24 içerisinde üç tekne içerisinde yasa dışı yollardan 241 kişinin gittiği haber verildi.

Dün akşamüzeri “Ağrotur-Golden Coast” açıklarında içerisinde 108 kişinin bulunduğu bir tekne tespit edildiğini yazan Alithia gazetesi, aynı bölgede içerisinde 76 ve 57 kişinin bulunduğu iki tekne daha tespit edildiğini kaydetti.

Gazete Greko Burnu açıklarında tespit edilen teknede bulunan 57 kişinin, karaya çıkarılmalarının ardından Purnarada’ki geçici konaklama merkezine gönderildiğini ekledi.

-Geriş dönüşler

Öte yandan gazete konuyla ilgili haberinde, Rum polisinin üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine geri iade edilmesi çabası çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ta yasadışı bir şekilde kalan 100’den fazla kişinin dün ülkeden ayrıldığını yazdı.

Rum polisi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, 7-13 Ekim tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak kalan 206 üçüncü ülke vatandaşının Rum kesiminden ayrıldığını yazan gazete, yılın başından bu yana Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak kalan 8 bin 694 kişinin ülkeden ayrıldığını, bunların bin 672’sinin sınır dışı edildiğini, 5 bin 769’unun gönüllü olarak ülkeden ayrıldığını, bin 253’ünün de başka bir AB üye ülkesine taşındığını ifade etti.

Gazete yılın başından bu yana, Güney Kıbrıs’a yasadışı olarak 7 bin 914 üçüncü ülke vatandaşının ulaştığını da ekledi.