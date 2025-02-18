Güney Kıbrıs’a ocak ayında en fazla İsrail’den turistlerin gittiği bildirildi.

Alithia gazetesi, bu yılın ocak ayında, geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 27,4 oranında daha fazla turist gittiğini ve gidenlerin büyük çoğunluğunu İsrailli turistlerin oluşturduğunu yazdı.

Gazete, geçen yılın ocak ayında Larnaka Havalimanı ile Baf Havalimanı’ndan Güney Kıbrıs’a 87 bin 961 turist gittiğini; bu yıl ise bu rakamın 112 bin 100’e çıktığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’a giden turistlerden 23 bin 704’ünün İsrailli olduğunu belirten gazete, İngiltere’den 18 bin 701, Polonya’dan 15 bin 791, Yunanistan’dan da 11 bin 288 turist gittiğini, kalanların da diğer ülkelerden olduğunu yazdı.

Haberde, turistlerin Güney Kıbrıs’a seyahat sebeplerinin yüzde 56,4 oranında tatil yapmak, yüzde 24,5 oranında arkadaş/akraba ziyareti, yüzde 19 oranında da mesleki sebepler olduğu ifade edildi.