KKTC’den Güney Kıbrıs’a 50 bin doz şap aşısı teslim edildi. Teslim edilen toplam doz sayısı 60 bine ulaştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Veteriner Dairesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi aracılığıyla, Güney Kıbrıs’ta görülen şap hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında aşı desteği sürüyor.

Bu çerçevede, dün 10 bin doz, bugün ise 50 bin doz şap aşısı yetkililere teslim edildi. Yapılan destekle, bölgede görülen şap hastalığının kontrol altına alınmasına katkı sağlanması ve hayvan sağlığının korunması hedefleniyor.