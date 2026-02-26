Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İskele-Karpaz bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Dipkarpaz, Yenierenköy, Kumyalı, Mehmetçik, Yedikonuk ve Büyükkonuk’u ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a bölge belediye başkanları, bazı milletvekilleri, kaymakam ve bölge muhtarları eşlik etti.

Ziyaretleri sırasında yurttaşlarla sohbet eden Erhürman, bölge sakinlerinin sorunlarını dinleyerek soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Karpaz’a hem bölge halkıyla yeniden bir arada olmak ve hasret gidermek hem de vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip not almak amacıyla gittiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının yalnızca dış konular ve Kıbrıs meselesiyle ilgilenmediğini, iç konularda da koordinasyon görevinin olduğunu, halkın sorunlarına duyarsız kalınmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erhürman, seçimden önce de belirttiği gibi halk ile birlikte yürümeye devam edeceğini dile getirerek, Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ile ilgili soruları yanıtladı.