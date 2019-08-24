Tatar-Erdoğan görüşmesi Rum basınında

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşme ve sonrasında düzenlenen basın toplantısı Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Başka Bir Yol Haritası İzliyor – Erdoğan Türk Tarafının Kıbrıs Sorunundaki Hareketlerini Belirledi – Lefkoşa Gündemini Değiştirmiyor – Kışkırtmalar Etkilemiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından verdiği haberinde, Türkiye’de gerçekleştirilen temaslara ve özellikle Tatar-Erdoğan görüşmesi sonrasında yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM’nin Kıbrıs’taki liderlerle “işbirliği içerisinde belirlediği yol haritasından farklı bir yol haritası belirlediği ve bunu, kendi temsilcileri Ersin Tatar ve Kudret Özersay’a sunduğu” iddiasında bulundu.

Gazete, Erdoğan’ın, bölgede Türkiye’nin olmadığı hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceği ekseni üzerinde hareket ettiğini savundu.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün konuya ilişkin açıklamasına da yer veren gazeteye göre Prodromu, Erdoğan’ın açıklamalarının, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için hazırlanmaya çalışılan uygun ortamı “kirlettiğini” söyledi.



Prodromu, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa özlü bir çözüm bulunabilmesi için müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine izin verecek, elle tutulur eylemlerde bulunmasını umut ettiklerini de sözlerine ekledi.Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:Alithia, “Kızgın Erdoğan Tehdit Ediyor…Türk Başkanın Negatif Mesajları”; Haravgi, “Erdoğan: AB Kıbrıslı Rum Uzlaşmazlığını Destekliyor – Türkiye MEB’de Hak Talep Ediyor”; Politis, “Erdoğan ‘Çimdikledi’ – Emanuel Macron’un Açıklamaları Sonrasında Türk Monologları – Hükümet Peşine Takılmadı”.