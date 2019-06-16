Rum Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı  ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın dün bir araya gelerek bir dizi konuyu ele aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bir araya gelen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan arasındaki görüşmede, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “provokasyonları”, Kıbrıs sorunu, Körfez bölgesindeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye krizi, Filistin ve iki ülkenin işbirliğine yönelik konuların ele alındığını yazdı.

Görüşme sırasında tarafların, ortak bir işbirliği komitesinin kurulması için işbirliği memorandumu ile teknik ve ekonomik alanlarda işbirliğini öngören anlaşmayı da imzaladığını yazan gazete, her iki bakanın, ikili işbirliği ve iki ülke arasındaki dostluktan söz ederken, çeşitli alanlarda var olan karşılıklı destekten dolayı da takdirlerini dile getirdiklerini belirtti.

Habere göre görüşmede, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ev Körfez ülkelerinin katılımıyla, iklimsel değişiklikle ilgili inisiyatifinden de söz edildi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, mevkidaşına; Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde, son dönemlerde artan sözde “yasa dışı faaliyetleri” konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin faaliyetlerinin sadece uluslararası hukuku değil, ülkenin egemenlik haklarını da çiğnediğini savundu.

Hristodulidis sözlerinin devamında, Türkiye’nin faaliyetlerine atıfta bulunarak, bunun; bölgedeki barış, istikrar ve güvenliği tehlikeye atarak, bölgedeki diğer ülkelerin egemenlik haklarına karşı, enerji gelişmeleri de dahil olmak üzere Doğu Akdeniz’i kontrol etme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia etti.



