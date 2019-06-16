banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4010
EURO
6.5887
Çaldığı tekneyi başkasına sattı
ÇALDIĞI TEKNEYİ BAŞKASINA SATTI
Kaçak Khan 3 gün tutuklu
KAÇAK KHAN 3 GÜN TUTUKLU
İskele'de denetim
İSKELE’DE DENETİM
Haspolat'ta balıkçı teknesi hırsızlığı!
HASPOLAT'TA BALIKÇI TEKNESİ HIRSIZLIĞI!
banner306

Rum Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı  ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı  ile görüştü

16 Haziran 2019 Pazar 07:44
Rum Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı  ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın dün bir araya gelerek bir dizi konuyu ele aldığı belirtildi.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bir araya gelen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan arasındaki görüşmede, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “provokasyonları”, Kıbrıs sorunu, Körfez bölgesindeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye krizi, Filistin ve iki ülkenin işbirliğine yönelik konuların ele alındığını yazdı.

Görüşme sırasında tarafların, ortak bir işbirliği komitesinin kurulması için işbirliği memorandumu ile teknik ve ekonomik alanlarda işbirliğini öngören anlaşmayı da imzaladığını yazan gazete, her iki bakanın, ikili işbirliği ve iki ülke arasındaki dostluktan söz ederken, çeşitli alanlarda var olan karşılıklı destekten dolayı da takdirlerini dile getirdiklerini belirtti.

banner317
Habere göre görüşmede, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ev Körfez ülkelerinin katılımıyla, iklimsel değişiklikle ilgili inisiyatifinden de söz edildi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, mevkidaşına; Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde, son dönemlerde artan sözde “yasa dışı faaliyetleri” konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin faaliyetlerinin sadece uluslararası hukuku değil, ülkenin egemenlik haklarını da çiğnediğini savundu.

Hristodulidis sözlerinin devamında, Türkiye’nin faaliyetlerine atıfta bulunarak, bunun; bölgedeki barış, istikrar ve güvenliği tehlikeye atarak, bölgedeki diğer ülkelerin egemenlik haklarına karşı, enerji gelişmeleri de dahil olmak üzere Doğu Akdeniz’i kontrol etme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia etti.

 

Son Güncelleme: 16.06.2019 10:52
Anahtar Kelimeler:
Hristodulis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd’nin Bölgedeki Stratejik Planlamaları…
Abd’nin Bölgedeki Stratejik Planlamaları…
Fatih Rum tarafını çıkmaza soktu…
Fatih Rum tarafını çıkmaza soktu…
Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum Üye Leonidas Pantelidis, Askeri Bölgelerde Araştırma Yapılmasına İzin Verilmesi Kararını Değerlendirdi
Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum Üye Leonidas Pantelidis, Askeri Bölgelerde Araştırma Yapılmasına İzin Verilmesi Kararını Değerlendirdi
Filipinler'de kaçırılan Limasol sakini milyoner Çinli iş insanı
Filipinler'de kaçırılan Limasol sakini milyoner Çinli iş insanı
Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis Açıklamalarda Bulundu
Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis Açıklamalarda Bulundu
Kültürel Mirasın Restorasyonu Sürüyor
Kültürel Mirasın Restorasyonu Sürüyor
Rum Sivil Havacılık Kontrol Merkezi Düşük Kapasiteyle İşliyor
Rum Sivil Havacılık Kontrol Merkezi Düşük Kapasiteyle İşliyor
“afrodit Yatağı İçin Tek Yol Mısır”
“afrodit Yatağı İçin Tek Yol Mısır”
Rum Sivil Havacılık Kontrol Merkezi Düşük Kapasiteyle İşliyor
Rum Sivil Havacılık Kontrol Merkezi Düşük Kapasiteyle İşliyor
Metaksas’ın kurbanlarından 6’sının kimliği tespit edildi
Metaksas’ın kurbanlarından 6’sının kimliği tespit edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim