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RMMO’da silahlanma programına dönüş…

1 Ekim’de düzenlenen askerî resmî geçidin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun silahlanma alanında geliştiğini gösterdiği haber verildi.

RMMO’da silahlanma programına dönüş…

1 Ekim’de düzenlenen askerî resmî geçidin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun silahlanma alanında geliştiğini gösterdiği haber verildi.

06 Ekim 2019 Pazar 08:54
RMMO’da silahlanma programına dönüş…

Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü”  vesilesiyle 1 Ekim’de düzenlenen askerî resmî geçidin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) en azından silahlanma alanında taş devrini geride bıraktığını gösterdiği haber verildi.
Haftalık Kathimerini’nin; “Milli Muhafız Ordusu’nun Silahlanma Programına Dönüş… 155’lik Toplar ve Özel Kuvvetler’in Silahları, Ordunun Yeni Edindiği Tek Şey Değil” başlıklı haberine göre, resmî geçitte Sırbistan’dan ilk partisi geçen ay büyük bir gizlilik içerisinde alınan ve alımı devam edecek olan yeni “Aleksander”  oto-mobil toplar dışında RMMO özel kuvvetlerinin elindeki  yeni silahlar da büyük ilgi çekti. RMMO’nun satın aldığı diğer yeni silah sistemleri ise resmî geçit programına alınmadı. Bunlar arasında İsrail’den satın ve teslim alınan  gözetleme maksatlı insansız hava araçları da bulunuyor. 
TANKLAR
Rus yapımı T80U tipi tankların, RMMO’nun tank gücünün sivri mızrak ucu olmaya devam ettiğini yazan gazete edindiği bilgilere dayanarak Alman yapımı Leopard 2A4’lere de talip. Rum yönetimi bir bölük ikinci el tank (Leopard) satın almak istiyor. Tedarikçilerinden biri de,  Güney Kıbrıs’a bu tipteki tanklardan satmaya niyetli olan Yunanistan. Böyle bir satışa üretici ülke olan Almanya’dan ciddi bir tepki gelmesinin beklenmediği kaydedildi.
ALEKSANDER
Sırp yapımı ve menşeli Aleksander tipi oto-mobil topların, RMMO’nun 155’lik sınıfındaki açığını kapatmaya yönelik muteber çözüm addediliyor. Nora-B52 155mm olarak adlandırılan bu oto-mobil topların RMMO’nun vuruş kabiliyetini büyük oranda artırmakta olduğuna işaret edildi. Bu topların siparişinin de ilk partisinin geçen ay gerçekleşen teslim alınışının da gizlilik içerisinde yürütüldüğü ve ilk kez 1 Ekim’deki resmî geçitte teşhir edildiği vurgulandı.
İSRAİL’DEN DRONE’LAR

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RMMO’nun İsrail silah sanayisinin iyi müşterisi haline geldiğine dikkat çekilen haberde, Aeronautics Ltd isimli üretici şirketten “Aerostar Tactical UAS (TUAS)” isimli 4 adet gözlem amaçlı insansız hava aracı (İHA) satın alındığı, her birine 3 milyon Euro ödenen bu insansız hava araçlarının siparişinin Aralık 2018’de verildiği kaydedildi. Haberde Rum yönetiminin önemli tercihler ve satın alımlar ile hava savunma sistemini büyük ölçüde güçlendirdiği, bu noktada, mevcut teknik altyapılarının takviyesi ve yenilerinin alımı konusunda Fransa ile sıkı işbirliği içerisinde olunduğu belirtildi, detay verilmedi. 
DENİZ KUVVETLERİ
Deniz kuvvetlerinin takviyesinin, İsrail’den açık deniz karakol gemisi satın alımıyla sınırlı kalmadığı, enerji programı ve Arama Kurtarma faaliyetleri nedeniyle ikinci bir açık deniz karakol gemisi alımını gerekli kıldığı belirtildi. 
Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Rum yönetiminin, ikinci açık deniz karakol gemisi için yüzünü Avrupa’ya döndüğü ve Fransa ile var olan askerî işbirliği kapsamında RMMO’nun yeni gemisinin yapımı için seçeneklerinden birinin de Fransız silah sanayisi olduğunu belirtti.
ÖZEL KUVVETLER
RMMO özel kuvvetlerinin, 5,56 mm’lik “Tavor X95” tipi yeni kişisel silahlarla takviye edildiği, bu silahları üreten şirketin Israel Weapon Industries Ltd (IWI) olduğu kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 06.10.2019 12:42
Anahtar Kelimeler:
Rmmo SiahlanmaRum Silahlanma
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