AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu 15 Temmuz Yunan cuntası darbesi ve Barış Harekatını kınamak amacıyla dün Lakatamya’da düzenlenen bir etkinlikte Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Stefanu etkinlikte yaptığı konuşmada, Rum tarafının New York’ta gerçekleştirilecek çok taraflı görüşmeye, beklentilerin düşük olup olmadığına bakılmaksızın, iyi niyetle ve somut tezlerle müzakereye hazır şekilde gitmesi gerektiğini ifade etti.

Stefanu Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusu dahi, Kıbrıs sorunundaki hareketliliğin korunması ve müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasına izin verecek daha iyi olguların şekillenmesi için hedefe odaklanılmasını gerektirdiğini söyledi.

Stefanu kendilerinin her daim memleket ve çözüm için hizmetlerini sunmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Yunan cuntası darbesinin bugünkü yıldönümü dolayısıyla faşizm karşıtı mesajlar da gönderen Stefanu, 51 yılın akabinde faşizmin yeniden başını kaldırmaya, aşırı sağın da yeniden sahneye çıkmaya çalıştığını ifade etti.

Her daim faşizm karşısında olacaklarını ve geri adım atmayacaklarını ifade eden Stefanu, birlikte ve kararlı bir şekilde demokrasi, vatanın özgürlüğü ve yeniden birleşmesi ve halkın ilerlemesi için mücadele etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre AKEL partisi ise 1974 Yunan cuntası darbesiyle ilgili açıklamasında özetle darbenin ihanetten ibaret olduğunu ve utanç damgasının suçlulara ebediyen eşlik edeceğini ifade etti.