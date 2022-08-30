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KKTC'den Geçtiği İddia Edilen Kaçak Göçmen Tespit Edildi

30 Ağustos 2022 Salı 12:30
KKTC'den Geçtiği İddia Edilen Kaçak Göçmen Tespit Edildi

Güney Kıbrıs’ta, KKTC’den geçtiği iddia edilen 61 kaçak mülteci tespit edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 kişinin dün Paralimni’ bölgesine bağlı Ay.Triada sahilinde tespit edildiğini yazdı.

Mültecilerin, dün sabah Paralimni’de KKTC’den geldiği iddia edilen gemide tespit edildiğini yazan gazete, gemide 42’si erkek, 8’i kadın ve 11’i çocuk olmak üzere 61 kişinin bulunduğun belirtti.

Habere göre, kaçak mülteciler Purnara’daki mülteci kabul merkezine gönderildi.

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Son Güncelleme: 30.08.2022 20:49
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