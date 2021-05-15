Güney'de 157 yeni vaka

83.338 PCR test yapıldı. Vakların yüzde 0.19 pozitiflik oranıyla hızlı testler arasındaydı.

Toplam 156 Covid-19 hastası hastanede, 51'inin durumu ağır. Bunlardan 28 tanesi entübe edildi.

Yeni vakalardan 95'i sağlık bakanlığı adına tüm ilçelerde yapılan hızlı testlerde tespit edildi. Bu vakalardan yedisi göçmen kabul tesislerindeki testler arasındaydı. Lefkoşa bölgesinde yüzde 0,10 pozitiflik oranıyla 28 vaka tespit edildi, Limasol'da 30 vaka pozitif (yüzde 0,16), Larnaka'da 14 (yüzde 0,11), Baf'ta 8 vaka (yüzde 0,10) ve 8 Gazimağusa bölgesinde (yüzde 0.12).

Şu ana kadar toplam vaka sayısı 70.899'dur.