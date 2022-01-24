banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Ülke genelinde oy sayımı tamamlandı
Ülke genelinde oy sayımı tamamlandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Son Dakika
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Gazete manşetleri 24 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
UBP-CTP ve diğerleri...
UBP-CTP ve diğerleri...
banner405
Flaş Haber
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Kapat

Elpis gitti ancak geri gelecek

Ülkeyi son günlerde etkisi altına alan “Elpis” isimli kötü hava şartlarının, etkisini yitirdiğini ancak Çarşamba gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının geleceği belirtildi. 

24 Ocak 2022 Pazartesi 11:15
Elpis gitti ancak geri gelecek

Alithia gazetesi “Elpis” Bizi Bıraktı Ancak Gene Geliyor” başlıklı haberinde Rum Meteoroloji Dairesi’nden aldığı bilgilere dayanarak Çarşamba günü yeni soğuk hava dalgasının geleceğini bunun ise Perşembe gününe kadar etkili olacağını yazdı.
Gazete haberinde ayrıca şiddetli rüzgarın, kar yağışı ve yer yer sağanak yağışların dün etkili olduğunu, dün akşamki hava sıcaklığının iç kesimlerde “1”, sahillerde “4” ve dağlık bölgelerde ise -7’ye kadar düştüğünü belirtti.  
Dağlık bölgelerde buzlanma olduğunu, buna bağlı olarak Trodos’a giden bazı yolların kapandığını, Trodos’a yönelik ulaşımın polis kontrolünde gerçekleştirildiğini belirten gazete, dünkü şiddetli rüzgara bağlı olarak bazı ağaçların sökülerek elektrik kablolarının üzerine düştüğünü bunun da elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden olduğunu yazdı.


banner341
ARGAKA BARAJI TAŞTI
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki ilk baraj taşmasının dün Baf’taki Argaka barajında yaşandığını yazdı.
Habere göre 990 bin metre küp kapasiteli Argaka barajı dün taştı.


 

banner360
Son Güncelleme: 24.01.2022 11:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Eğitim Bakanı Paris’te toplantıya katılacak
Rum Eğitim Bakanı Paris’te toplantıya katılacak
Kasulidis Brüksel’de temaslarda bulunacak
Kasulidis Brüksel’de temaslarda bulunacak
Larnaka açıklarında Fransız firkateyni ile deniz tatbikatı
Larnaka açıklarında Fransız firkateyni ile deniz tatbikatı
Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 1813 vaka
Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 1813 vaka
ABD’nin Eastmed’ten desteğini çekme sebebi “siyasi”
ABD’nin Eastmed’ten desteğini çekme sebebi “siyasi”
Pavlopolos: "Yunanistan karasularını 12 mile çıkaracak”
Pavlopolos: "Yunanistan karasularını 12 mile çıkaracak”
“Elpida” Kıbrıs’ı etkisi altına aldı
“Elpida” Kıbrıs’ı etkisi altına aldı
Maraş-Ercan önerisi Papadopulos zamanından beri var
Maraş-Ercan önerisi Papadopulos zamanından beri var
Kasulidis New York’a neden çağrıldı?
Kasulidis New York’a neden çağrıldı?
Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19 nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19 nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim