Elpis gitti ancak geri gelecek

Alithia gazetesi “Elpis” Bizi Bıraktı Ancak Gene Geliyor” başlıklı haberinde Rum Meteoroloji Dairesi’nden aldığı bilgilere dayanarak Çarşamba günü yeni soğuk hava dalgasının geleceğini bunun ise Perşembe gününe kadar etkili olacağını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca şiddetli rüzgarın, kar yağışı ve yer yer sağanak yağışların dün etkili olduğunu, dün akşamki hava sıcaklığının iç kesimlerde “1”, sahillerde “4” ve dağlık bölgelerde ise -7’ye kadar düştüğünü belirtti.

Dağlık bölgelerde buzlanma olduğunu, buna bağlı olarak Trodos’a giden bazı yolların kapandığını, Trodos’a yönelik ulaşımın polis kontrolünde gerçekleştirildiğini belirten gazete, dünkü şiddetli rüzgara bağlı olarak bazı ağaçların sökülerek elektrik kablolarının üzerine düştüğünü bunun da elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden olduğunu yazdı.





ARGAKA BARAJI TAŞTI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki ilk baraj taşmasının dün Baf’taki Argaka barajında yaşandığını yazdı.

Habere göre 990 bin metre küp kapasiteli Argaka barajı dün taştı.



