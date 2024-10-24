Haravgi gazetesi, Rum, Yunan ve Mısır Sağlık Bakanları Mihalis Damianu, Adonis Yeorgiyadis ve Khaled Abdel Ghaffar’ın dün Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldiklerini ve sağlık alanında iş birliği yapılmasını görüştüklerini yazdı.

Habere göre Damianu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, sağlık alanında iş birliği öngören memorandumda ilerlemiş bir safhaya geldiklerini belirtti.