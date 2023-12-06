Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında elektrik şebekelerinin bağlanması projesi çerçevesinde görüşmelere başlanması adına bir memorandum imzalandı.

Haravgi gazetesi, Birleşmiş Milletlerin İklim Değişikliği 28’inci Toplantısı (COP28) çerçevesinde Dubai’de biraraya gelen Rum Sanayi Ticaret ve Enerji Bakanlığı, Yunanistan Elektrik Enerjisi Taşınması Bağımsız İdaresi ve “Abu Dhabi PJSC Ulusal Enerji Şirketi” arasında bir işbirliği memorandumu imzalandığını yazdı.

Gazete, söz konusu memorandumun, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında elektrik enerjisi ağı kurulması projesine katkı sağlayacak “Great Sea Interconnector” isimli yeni bir şirketin sermayesine katılım konusunu içerdiğini belirterek tarafların ayda iki kez biraraya gelecek bir komite kurulmasında mutabakata vardığını da aktardı.