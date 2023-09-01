Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü zirvenin önümüzdeki Pazartesi günü Rum kesiminde liderler düzeyinde yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun önümüzdeki Pazar günü Güney Kıbrıs’a gideceğini ve aynı gün içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ikili bir görüşme yapacağını yazdı.

Pazartesi günü ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in katılımıyla üçlü zirvenin yapılacağını kaydeden gazete, zirvede diğer şeyler yanı sıra savunma, güvenlik ve enerji konularının da ele alınacağını ifade etti.

Haberde, üçlü toplantının 26 Temmuz’da yapılmasının planlandığı, fakat İsrail Başbakanı Netanyahu’nun geçirdiği operasyon yüzünden ertelendiği de anımsatıldı.

-Netanyahu’nun açıklaması

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Pazar günü Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret öncesi, İsraillilerin KKTC’deki ticari faaliyetlerini “haklı çıkardığı” ifade edildi.

“Antena"ya verdiği demeçte, çok sayıda İsrailli işadamının Kıbrıs’ın kuzey kesimine yatırımda bulunduğunu yorumlaması istenen Netanyahu, İsrailli işadamlarını herhangi bir kısıtlama politikaları olmadığını belirterek, İsrailli işadamlarının dünyada her yere gidebileceklerini ve öyle de yaptıklarını söyledi. Netanyahu, konuyu inceleyeceğini sözlerine ekledi.

Netanyahu’nun İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilere değinerek, birçok alanı kapsayan gelişen bir ilişki ve işbirliğinden söz ettiğini de kaydeden gazete, Netanyahu’nun Pazartesi yapılacak üçlü zirve konusunda ise “ortak demokratik değerlere dayalı bir ittifaka sahip olduklarını söylediğini” aktardı.