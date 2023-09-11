Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın oluşturduğu dörtlü inisiyatif çerçevesinde, 11-15 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de “Evnomia” isimli bir hava-deniz tatbikatı gerçekleştirileceği haber verildi.

“Kathimerini.com.cy” haber sitesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın dörtlü inisiyatifi çerçevesinde “Evnomia” isimli tatbikatın üst üste dördüncü yıldır 11-15 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de ve Güney Kıbrıs’ta icra edileceğini haber verdi.

Rum Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dörtlü işbirliğinin deniz hukukunu (UNCLOS) ve uluslararası teamül hukukunu uygulamaya yönelik kolektif niyeti ve taahhüdü gösterdiği,aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki istikrarın korunmasını hedeflediği öne sürülürken, tatbikatın amacının, tatbikata katılan kuvvetlerin karşılıklı anlayışını ve operasyonel anlamda birlikte çalışabilirliğini iyileştirmek olduğu ifade edildi.

Fransa tarafından koordine edilen "Evnomia 4-2023" kod adlı tatbikat sırasında, deniz ve hava tatbikatları yapılacağı aynı zamanda denizcilik yasağı ve arama kurtarma konularının inceleneceği belirtilirken, tatbikat sırasında ilk kez sivillerin tahliye edilmesi operasyonlarının taktik kısmı yanı sıra, siber savaş tatbikatlarının tetkik edileceği de kaydedildi.