Casusluk ve terör şüphelisi olarak 24 saat arayla Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da tutuklanan iki Azeri şahsın faaliyette bulunma biçimleriyle ilgili ortak unsurlar bulunduğu ve bu durumun iki ülkenin güvenlik makamlarını yüksek alarm durumuna koyduğu haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki güvenlik makamları bu iki şahıs arasında bir bağlantı olup olmadığını ve bu kişilerin aynı direktiflerle mi hareket ettiğini araştırıyor.

Haberde, Limasol’da yakalanan Azeri kökenli İngiliz’in sorgulanması esnasında casusluk ve planlı terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddettiği belirtildi. Gazete, Güney Kıbrıs’a turistik amaçlı geldiğini söyleyen şahsın, İran’daki Devrim Muhafızları üyesi olduğundan söz etti. Herhangi bir şüphe uyandırmadan geçen nisan ayında Güney Kıbrıs’a giden şahısla ilgili yabancı birimlerin 20 Haziran’da Rum makamlarını uyardığı belirtildi.

Gazete, Yunanistan'ın Girit adasında tutuklanan Azeri’nin ise Yunanistan’a 6 Ocak’ta gittiğini, Suda’da bir otelde kaldığını ve bölgedeki askeri tesislerin fotoğraflarını çektiğini ekledi.

Politis gazetesi de konuya geniş yer verdiği haberinde, birkaç saat arayla ortaya çıkan casusluk meseleleriyle ilgili ortak unsurların Güney Kıbrıs, Yunanistan ve diğer ülkelerin gizli servislerinin merceğinde olduğunu yazdı.

Gerek Güney Kıbrıs, gerekse Yunanistan’daki tutuklamanın, başka bir devletin gizli servisinin uyarısının ardından gerçekleştiğine işaret edilen haberde, her iki şahsın da aynı yöntemle faaliyet gösterdiğini vurguladı. Haberde, Rum tarafında tutuklanan kişinin şimdilik ağzını kapalı tuttuğunu belirtti.

Şahsın polise tasarrufundaki ekipman ve fotoğraf malzemeleri konusunda yeterli izahat vermediğini kaydeden gazete, sözkonusu lüks bir sitedeki dairesinde yapılan aramada modern fotoğraf ekipmanları, fotoğraf makinesi lensleri, drone, cep telefonları, bilgisayar ve taşınabilir veri depolama aygıtları ele geçirildiğini yazdı.

Şahsın Ağrotur İngiliz Üsleri ile Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünün fotoğraflarını çektiğinin görüldüğüne işaret eden gazete, son iki aydır Rum kesiminde bulunan şahsın bazen kiralık araç, bazen otobüs, bazen de yaya olarak hareket ettiğini belirtti.

Şahsın İngiliz pasaportu kullandığını ve bunun orijinal olup olmadığının polis tarafından araştırıldığını da yazan gazete, şahsın şifreli programlar aracılığıyla kamerasıyla çektiği şeyleri birine gönderip göndermediğinin ortaya çıkması için bilgisayarı ile taşınabilir veri depolama aygıtına özel bir önem gösterildiğini kaydetti.

Şahsın Orta Doğu’daki gelişmeler ve Baf’taki üssün ABD uçakları tarafından kullanılıp kullanılmamasıyla bir ilgisi olup olmadığının araştırıldığını da yazan gazete, araştırmaların sürdüğünü ve başka ülkelerin gizli servisleriyle de iletişim ve iş birliğinde bulunulduğunu ifade etti.

Şahsın sekiz gün göz altında kalmasına karar verildiğini de yazan gazete, soruşturmanın Rum Polis Genel Müdürlüğü tarafından çok gizli şekilde yürütüldüğünü ekledi.

Gazete, Girit’teki Suda askeri üssündeki askeri tesisleri fotoğraflayan 26 yaşındaki Azeri’nin de 5 gün önce Girit’e gittiğini ve üsse yakın bir yerde limanı gören bir otelde oda kiraladığını belirtti.

Yapılan kontrolde söz konusu şahsın tasarrufunda Suda limanında çekilmiş 5 binden fazla görüntü ele geçirildiğini kaydeden gazete, şahsın bilgisayarında da fotoğrafları gönderdiği özel bir şifreleme yazılımı tespit edildiğini belirtti.

Rusça ve Türkçe konuşan söz konusu şahsın polisle iş birliğine yanaşmadığı da kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi ise “Bir Ajan Limasol ve Baf’ta Azeri Şahsın Gölgesi oldu” başlıklı haberinde Azeri şahsın tutuklanmasından önce, Güney Kıbrıs’ta bir istihbarat teşkilatı mensubunun (ajan) yakın mesafeden ve canlı bir şekilde Azeri şahsı takip ettiğini yazdı.

Söz konusu fiziksel incelemede, Azeri şahsın “Andreas Papandreu” hava üssündeki Amerikalılarla ilgili bilgi toplamaya çalıştığının görüldüğünü kaydeden gazete, şahsın Güney Kıbrıs’ta batı çıkarları aleyhinde bilgi toplamanın yanı sıra terör eylemi planlanması ve icra edilmesine katılmak maksatlı faaliyette bulunduğunu belirtti.

Haberde, sözkonusu şahsın, tutuklanmasından bir gün önce, Amerikan nakliye uçaklarının Baf’a ulaşmasının hemen ardından Baf’a gittiği ifade edildi.