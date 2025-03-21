Haravgi gazetesi RAEK’in açıklamasına dayanarak, iki düzenleme kurulunun, AB’ye gönderdikleri ortak mektupta, projenin, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve AB için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladığını yazdı.

Habere göre mektupta bu bağlantının, Güney Kıbrıs, İsrail ve Güneydoğu Avrupa elektrik piyasalarının arz güvenliğini güçlendireceği ve yeşil ekonomiye geçişe katkı sağlayacağı ifade edildi.

Gazete haberinde ayrıca RAEK ve RAAİ’nin, Great Sea Interconnector” projesinde yüklenici firma olan Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE ile de görüştüklerini ve tüketicilerin faydasına olan projeye verdikleri desteği teyit ettiklerini yazdı.

-Papanastasiu

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Enerji ve Hidrojen Depolama Çözümleri” konulu konferansa katıldığını ve konuşma yaptığını belirtti.

Habere göre Papanastasiu, taşımacılık ve enerji alanlarına ilişkin hidrojen ithalatı olanaklarının incelendiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın enerji ortamının gelişmesi hususunda kritik bir dönüm noktasında olduğunu ifade eden Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı bazı zorluklara karşın, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bağımlılığını artırdığını belirtti.

Papanastasiu, enerji depolama sistemlerinin ve hidrojen çözümlerinin gerekli olduğunu, enerji depolamanın da sadece teknik bir çözüm olmadığına dikkati çekti.