Politis gazetesinde yer alan habere göre iki ülkenin sağlık alanındaki iş birliği kapsamında nakiller ve tıbbi bilimsel uzmanlıkların tanınması konularının daha da güçlendirilmesine ilişkin görüşmelerde çok iyi bir durumda olunduğunu ifade eden Damianos, birkaç ay içinde gerekli açıklamaların yapılacağını kaydetti.

Gazeteye göre Damianos Atina Haber Ajansı’nın Gazze’ye insani yardım gönderilmesi, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçları ve Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Haberde Damianos'un, Genel Sağlık Sisteminin (GESİ) başarısıyla ilgili temel bileşenler, sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve Güney Kıbrıs nüfusuyla ilgili genel bir kapsam oluşturulmasıyla ilgili konuştu.

-Kıbrıs sorunu

Habere göre Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin yeniden başlaması olasılığıyla ilgili bir soruya karşılık Damianos Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kapsamlı, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması için özlü müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu beyan etmeye bir an bile ara vermediğini savundu.

Rum hükümetinin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik olumlu bir ortam yaratılmasına katkıda bulunmak için son 15 aydır olduğu gibi inisiyatifler üstlenmeye devam edeceğini öne süren Damianos, Kıbrıs Türk tarafının da buna benzer bir karşılık vermesini ümit etmek istediklerini kaydetti.