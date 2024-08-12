Politis gazetesi, Ukrayna-Rusya savaşında Rusya’ya destek verdiği için AB yaptırımlarına maruz kalan Belarus’un en büyük potas gübresi üreticisi “Belaruskali” şirketinin ürettiği gübrelerin Rusya’ya demiryoluyla taşınmasında Güney Kıbrıs merkezli bir şirketin aktif rol üstlenerek yüksek kar elde ettiği iddialarına yer verdi.

“Politiko” gazetesinde yer alan habere atıfta bulunan Politis, AB yaptırımları sebebiyle ihracat faaliyetlerini Litvanya’daki “Klaipeda” limanından Rusya’nın St. Petersburg limanına taşıyan “Belaruskali” şirketinin, 3 milyon 400 bin ton gübrenin demiryoluyla taşınması için Güney Kıbrıs merkezli şirkete 68 milyon Euro ödeme yaptığını belirtti. Gazete yerel şirketler tarafından çok daha ucuza yapılabilecekken bu işlem için Güney Kıbrıs merkezli şirkete ton başına 20 Euro ödeme yapılmasının farklı düşüncelere yol açtığını vurguladı.

Güney Kıbrıs merkezli “Dimicandum Invest Holding” şirketinin yöneticisi olarak, Belarus’ta 2019-2021 yılları arasında “Cumhurbaşkanlığı İşleri Birimi’nde” şeflik yapan Andrei Svirydau’nun görüldüğünü belirten gazete, şirket hakkındaki iddiaların doğru olması durumunda AB yaptırımlarının çiğnenmiş olacağını da aktardı.

Habere göre Rum yetkili makamları, Politico gazetesine, iddiaların kayda alındığını ve gerekli soruşturmanın başlatıldığını açıkladılar.