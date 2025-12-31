Haravgi gazetesi ilgili kaynakların Kıbrıs (Rum) Haber Ajansına konu hakkında yaptıkları yoruma yer verdi.

Habere göre yetkili kaynaklar, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü askeri iş birliği çalışma planı ve üç ülkenin askeri kuvvetlerinin çalışma planlarının, üç ülke arasındaki askeri iş birliğinin derinleştirilmesini içerdiğini belirttiler.

Aynı kaynaklar ayrıca ortak bir tugay kurulmasının da söz konusu olmadığını savundu.

Gazete Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta imzalanan çalışma planının, ortak tatbikatlar, eğitim, ortak ilgi alanına giren stratejik askeri diyalog ve çeşitli konularda çalışma grubu kurulmasını öngördüğünü de anımsattı.