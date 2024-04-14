Kombos İran’ın İsrail’e doğrudan saldırmasının “paradigma değişikliği yaratacağından” kaygılı

İsrail’in İran’ın Suriye’deki konsolosluk binasını 2 Nisan’da vurması ile üzerine İran’ın misillemede bulunacağı beklentisiyle yükselen tansiyon, İran’ın dün gece insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail’e saldırması ile daha da arttı. Politis Güney Kıbrıs’ın risk altında olduğuna dikkat çekti.

Diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberini, “Kıbrıs, Yeni Bir Alevlenmeden Ne Kadar Risk Altında” başlığıyla manşete çeken gazete, İsrail’in İran konsolosluğuna saldırmasının hemen ardından Rum makamlarının “terör saldırılarına karşı teyakkuzda olduğunu” belirtti.

Habere göre, "İsrail büyükelçiliği, büyükelçilik dışında yaşayan diplomatik personeli, yoğunlukla Larnaka’da bulunan Yahudi toplumu ve sinagogları, İsrailli çocukların eğitim gördüğü okullar ve merkezleri, Limasol’dki büyük Yahudi yatırımları" nedeniyle Güney Kıbrıs “terör saldırısına hedef olabilir.”

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, İran’ın dün gece misilleme olarak İsrail’e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmasıyla tırmanan gerilim nedeniyle 8, 25 ve 29 Ekim 2023’de yayımladığı seyahat uyarılarının yürürlükte olduğunu açıkladı.

Gazeteler, Rum Dışişleri Bakanlığının, vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarının İsrail, Filistin (Batı Şeria, Gazze, Nablus, Cenin, Doğu Kudüs), Lübnan ve İran’ı kapsadığını hatırlattı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, 9’uncu Delfon Forum çerçevesinde verdiği bir röportajda, İran’ın misilleme kapsamında İsrail’e doğrudan saldırması halinde (dün gece gerçekleştirdi) Kıbrıs da dahil bütün bölgeye olumsuz etki yapacağından kaygı belirtti.

Röportajında “İran’ın İsrail’e saldırması halinde", İsrail’in gerek operasyonel gerek siyasi tavrı açısından, bütün bölgeyi etkileyecek bir paradigma değişikliğiyle karşı karşıya kalınacağı endişesini dile getiren Kombos Rum yönetimi olarak muhtemel bütün olasılıklara karşı hazırlık yaptığını kaydetti.