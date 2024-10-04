Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın önceki gün, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Healey’nin görüşmede, Güney Kıbrıs’ın birçok ülke için önemli ve merkezi rol oynadığını söylediğini ve iki ülkenin kasım ayında, Londra’da savunma iş birliği programı imzalayacağını yazdı.

Gazete, Healey’nin göreve gelmesinden bu yana ikinci kez Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini ve ziyaretin amacının, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Haberde, Healey’nin Güney Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde ayrıca, Rum Mili Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Yeorgios Cicikostas ile bir araya geldiği belirtildi.