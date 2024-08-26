Cyprus Mail’de geçtiğimiz gün yayımlanan haberde, TUI’den, Güney Kıbrıs’taki ortaklarına KKTC’ye yönelik gezileri artık satmayacağı veya tanıtımını yapmayacağını belirten bir elektronik posta gönderildiğinin doğru olduğu, ancak bunun, TUI’nin konuyla ilgili tutumunu yansıtmadığı ve “misafirlerin Kıbrıs’taki tatilleri sırasında istedikleri gezi ve aktiviteleri özgürce seçebileceği gibi, bu seçimlerini, Kuzey Kıbrıs’ı da içeren sayısız gezi paketi arasından yapabilecekleri” şeklinde bir açıklama yapıldığı kaydedilmişti.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs Hükümeti ile Turizm Müsteşarlığı’nın, TUI’den yapılan bu açıklamaya yanıt vermekten kaçındığını ve şimdi ne olacağının belli olmadığını yazdı.

Gazete, TUI ile Güney Kıbrıs makamları arasında imzalandığı söylenen, ancak TUI tarafından yalanlanan anlaşmanın, KKTC’de büyük tepkilere yol açtığını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Güney Kıbrıs’ı abluka siyasetine son vermeye çağırdığını anımsattı.