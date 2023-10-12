Çalkantılı Orta Doğu bölgesinde yaşanan çarpışmaların, geniş bölgedeki güvenlik ve istikrarı etkileyecek sonuçları da beraberinde getireceği, bu bağlamda Güney Kıbrıs’ın, güvenlik kapısını teşkil etmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Çalkantılı Komşuda Güvenlik Kapısı-Kıbrıs Savaş Bölgesinden Vatandaşların Taşınması İçin Köprü Oluyor” başlıklı haberinde, her krizin, sorunlarla birlikte fırsatlar da yarattığını belirterek Güney Kıbrıs’ın, Sudan’daki olayların ardından ikinci kez, geniş Orta Doğu bölgesindeki güvenliğin korunmasında yardımcı ve güvenli transit taşıma merkezi olarak işlev göstermesinin mümkün olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs, Hamas ile İsrail arasında yaşanmakta olan çarpışmalar nedeniyle İsrail’den tahliye edilecek yabancı uyrukluların kabulü ve ülkelerine geri gönderilmeleri için “ESTİA” kod isimli tahliye planını devreye soktuğunu anımsatan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis’in açıklamasına dayanarak, geçtiğimiz iki gün içerisinde, Portekiz hava kuvvetlerine ait C-180 uçaklarıyla, İsrail’den Güney Kıbrıs’a, 8’i Kıbrıs vatandaşı olan toplam 160 kişinin taşındığını belirtti.

Habere göre Gotsis, Avusturya’nın da askeri uçaklarla İsrail’den vatandaşlarının taşınması için başvuru yaptığını ve ilk uçuşun dün akşam için planlandığını ifade etti.

Gotsis, Güney Kıbrıs aracılığıyla 2 bin yabancı uyruklu kişinin ülkelerine geri gönderildiğini de ifade etti.

-Oren Anolik

Gazete aynı haberinin içerisinde İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “yaralı kişilerin, Güney Kıbrıs’taki hastanelerinde tedavi görmesi için komşu ülkeye sunduğu yardımdan” bahseden açıklamasını yorumladı.

Anolik, bu önerinin çok olumlu olduğunu, Güney Kıbrıs ile olan stratejik ilişkilerine önem verdiklerini de belirtti.

Anolik, gerekmesi halinde Güney Kıbrıs’tan yardım alma fırsatına sahip olmaktan minnet duyduklarını, gelecek planları içerisinde bu durumun göz önünde bulundurulacağını ifade etti.

-Giriş kapıları hazır

Fileleftheros gazetesi “Yabancıların Kabulü İçin Tüm Giriş Kapıları Hazır” başlıklı bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’taki tüm giriş kapılarının, İsrail’den ayrılmak isteyen yabancı uyruklarının kabulü için hazır olduğunu yazdı.

Larnaka Havalimanı ve Limasol Limanı’nın ardından dün de Baf Havalimanı’nın seferber edildiğini yazan gazete Ay.Napa marinasının da savaş bölgesinden gelen özel tekneleri de kabul etmeye başladığını belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ın yardımını isteyen ilk ülke Portekiz oldu. Potekiz’in talebi üzerine üç uçuşla birlikte yaklaşık 200 kişi Güney Kıbrıs’a geldi.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’nin, elverdiğince yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

ESTİA planının gelişim halinde olduğunu söyleyen Yoannu devlet birimlerinin, Ukrayna durumunda olduğu gibi, göçmenlerin gelişini karşılamaya hazır olduğunu ifade etti.

-Ay.Napa marinasına özel tekneler gelmeye başladı

Gazete aynı haberinin içerisinde İsrail’den ilk özel teknelerin dün Ay.Napa marinasına geldiğini yazdı.

Habere göre marinaya, dün öğleden sonra, İsrail’den, içerisinde çoğunluğu kadın ve çocuk olan 65 İsrailli ve Avrupa vatandaşının bulunduğu iki tekne geldi.

Ay.Napa Marina Müdürü Kostas Fitiris, gemilerin ihtiyacı olan tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti.

-Larnaka Havalimanı da hazır

Haravgi gazetesi İsrail’de ortaya çıkan olağan üstü durumun ardından, İsraillilerin ve yabancıların Larnaka Havalimanı’nın da tamamıyla hazır olduğunu yazdı.

Gazete Larnaka Havalimanının binlerce yolcuya hizmet etmek için hazır olduğunu belirtti.

-İsrail’den yaralıların kabulü

Alithia gazetesine göre, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau, İsrail’den yaralıların veya hastaların kabulü konusunda Güney Kıbrıs’taki hastanelerin de hazır olduğunu söyledi.

Habere göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Harilau, hastaların veya yaralıların İsrail’den taşınmasının ihtiyaç duyulması durumunda iki ülke arasında imzalanan ikili anlaşmanın devreye sokulacağını ifade etti.

Harilau, imzalanan anlaşmanın, kitlesel felaketler veya büyük kayıplara neden olan başka olaylar karşısında karşılıklı hasta teatisini de öngördüğünü anımsattı.