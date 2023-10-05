Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun son günlerde bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerinde, Amerikan Exxon Mobil şirketiyle bir dizi temasta bulunduğu ifade edildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre Papanastasiyu, “X” platformunda yaptığı paylaşımda, şirketin Qatarenergy ortaklarıyla olan planları yanı sıra tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’indeki 10’uncu parselde bulunan “Glafkos” yatağındaki doğal gaz keşfinin geliştirilmesini ele aldıklarını ifade etti.

Açıklamasında, hükümetin enerji konularıyla ilgili tüm çabalarının başarılı olmasını umduklarını da dile getiren Papanastasiyu, aksi durumda Rum kesiminin enerji anlamında izole kalma riskiyle karşıya kalacağını sözlerine ekledi.