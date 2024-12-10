Fileleftheros gazetesi “AB Sonuç Bildirgesi Taslağında Lefkoşa’yı Büyük Ölçüde Memnun Eden Değişiklikler Yapıldı-Önemli İyileştirmeler Gösteriyor” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, geçen cuma günü, sonuç bildirgesinde şimdiye kadar yapılan kaydedilen değişikliklerden memnun gözüktüğünü yazdı.

AB Daimi Temsilciler Komitesi COREPER düzeyinde görüşülen ve Avrupa Birliği üye ülkelerin önünde bulunan son taslakta, net iyileştirmenin yapıldığını yazan gazete Türkiye’nin AB ilişkilerinin, Kıbrıs sorununun süreciyle yeniden ilişkilendirildiğini belirtti.

Türkiye ile ilgili paragrafların 98’den 110’a kadar olduğunu belirten gazete iyileştirmelerin özellikle 100’üncü paragrafta yapıldığını da yazdı.

Yapılan değişikliklerle ilgili ayrıntılara yer veren gazete 100’üncü paragrafta atılan adımlar, ticaret konusunda yapılan ilk üst düzey diyalog, ekonomi konusunda üst düzey diyaloğun tekrarlanması, Avrupa Yatırım Bankası’na, özel sektöre önem verilmesiyle öncelikli sektörlerin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili önkoşulları incelemesi için davette bulunmasından bahsedildiğini belirtti.

Sonuç bildirgesi taslağında, Avrupa Birliği’nin dış politika ve bölgesel konularla ile ilgili diyaloğun sürdürülmesinin ve Türkiye-AB arasındaki üst düzey diyaloğun önemini vurgularken Türkiye’nin olumlu taahhüdünün, çeşitli alanlardaki iş birliğinin ileriye götürülmesine katkı sağlayacağından da bahsedildi.

Habere göre Avrupa Birliği’nin bu çerçevede, Türkiye-AB ilişkilerinin daha da güçlenmesi için Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin ilerlemesi ve tekrarlanmasına büyük önem verdiği de ifade edildi.

Taslakta, Avrupa Birliği’nin; Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin sürekli iyileşme kaydetmesinden memnuniyet duyduğu da belirtildi.

Kıbrıs sorunundan bahsedildiği 103’üncü paragrafta, AB’nin Kıbrıs sorununda BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve AB’nin dayalı olduğu ilkelere uygun olarak üzerinde varılan anlaşma temelinde Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözüm bulunması taahhüdünün yinelendiğini yazan gazete Türkiye’nin; dış boyutlar da dahil olmak üzere, böyle bir barışçıl çözüme dahil olacağı şeklindeki taahhüdü ve etkin katkı sağlamasının da hayati öneme sahip olmaya devam ettiğine de vurgu yapıldığını belirtti.

Habere göre taslakta, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaları konusunda son atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

AB’nin; BM himayesindeki süreçlerin tüm aşamalarının desteklenmesinde etkin bir rol oynamaya hazır olduğu da ifade edilirken Türkiye’nin “Maraş’taki tek taraflı faaliyetlerini” de kınadığı ifade edildi.

Gazete Rum Yönetimi’nin AB’nin Rusya’ya karşı yaptırımlarından bahsettiği ve Türkiye’ye AB kararlarını uygulaması çağrısı yaptığı 108’inci paragraftaki değişikliklerden de memnuniyet duyduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bugün AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle öğle yemeğinde bir araya gelerek bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısı ile Kıbrıs sorunu-AB ile Türkiye ilişkilerini ele alacağını da belirt