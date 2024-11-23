GÜNEŞKÖY’DE FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ergün Yahat

Güneşköy Su Tesisleri Yolu üzerinde Gece yarısı saat 01.50 sıralarında, Bademliköy'de sakin Emre Artuğ ÇİFTÇİOĞLU (E-30), yönetimindeki GY 417 plakalı jeep araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundan çıkıp tekrar kontrolsüzce yola girip bu kez yolun sağından yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Emre Artuğ ÇİFTÇİOĞLU ve araçta yolcu olarak bulunan Bademliköy'de sakin Maria Anatolyevna DANOVSKAYA (K-29) ile araç içerisinde bulunan bir köpek yaşamlarını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.