GÜNEŞ METAL'DA KISA SÜREDE KAYIN BABASINDAN BAYRAĞI DEVRALDI

Ergün Yahat

Ülkemizde özellikle son yıllarda gençlerimizin ilgi göstermediği sanayi işletmelerinde genç girişimci Mehmet Emin Serdahoğulları kayın babasından aldığı tecrübe ile Güneş Metal sanayinin direktörü oldu.

Mehmet Emin Serdahoğulları birde kendisi gibi gençlere çağrıda bulundu.

Hep devlet dairesi olmaz biz gençlerimiz istekli olursak kısa sürede meslek sahibi olabiliriz. Ben kayın babam Ali İskelelilere bu konuda çok teşekkür ederim fiyatlarımız uygun oluncada her bölgeye prefabrik hazır evler yapmaya hızla devam ediyoruz ..