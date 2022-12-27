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Zorla insan kaçıran şahıslar mahkemeye çıktı

27 Aralık 2022 Salı 13:32
Zorla insan kaçıran şahıslar mahkemeye çıktı

Zorla İnsan Kaçırma, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarından tutuklanan zanlılar Nurullah Batıray, Mehmet Sert ve Mehmet Ali Keskin dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Şefik Karabardak, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Nurullah Batıray, zanlı 2 Mehmet Sert, zanlı 3 Mehmet Ali Keskin’in Zorla İnsan Kaçırma, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarından methalder olduğunu belirtti. Polis, zanlıların; 21.12.2022 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Çağlayan Parkı İçerisinde Lefkoşa” da sakin Zanlı 1 in yönetimindeki BMW marka araca Lefkoşa Surlariçi’nden akrabalarını alay ettikleri gerekçesi ile konuşmak için kandırarak aldıkları Lefkoşa’da sakin Mehmet Haraç isimli şahsı Çağlayan Parkı’na
götürüp, burada araçtan indirerek vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurup, yere düşürüp kafasını yere vurduktan sonra konu aracın içerisinden çıkardıkları tahta sopayı göstererek tecavüzkar alet taşıma suçunu işlediklerini anlattı. Polis, adı edilen zanlılar aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis, etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun gereceği bir temirata bağlanmalarını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit taminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200 Biner TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasınaemir verdi.(Kamalı Haber) 

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