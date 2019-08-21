Zeytin ve harnup hasadına başlama tarihleri açıklandı

Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesine bağlı köylerde zeytin ve harnup hasadına başlama tarihlerini duyurdu.Buna göre, Lefkoşa ilçesinde zeytin hasadı 13 Eylül Cuma, harnup hasadı ise 6 Eylül Cuma günü başlayacak.
Son Güncelleme: 21.08.2019 13:29
Zeytin hasadı 13 Eylül, Harnup hasadı 6 Eylül'de..
Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa ilçesine bağlı köylerde zeytin ve harnup hasadına başlama tarihlerini duyurdu.Buna göre, Lefkoşa ilçesinde zeytin hasadı 13 Eylül Cuma, harnup hasadı ise 6 Eylül Cuma günü başlayacak.