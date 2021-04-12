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Zaroğlu meclise gidemedi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu, temaslı olduğunu belirterek, kendini karantinaya aldığını açıkladı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:51
Zaroğlu meclise gidemedi
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Yeniden Doğuş Partisi ( YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu, katıldığı bir programda temaslı olduğunu Meclis Genel Kurulu'na katılmayacağını açıkladı.

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Zaroğlu,  YDP kurultayında karantinadan kaçıp kurultaya gelen bir kişi nedeniyle temaslının temaslısı olduğunu belirterek, "Temaslı olduğum için evdeyim. Test sonucunu bekliyorum. Meclise gitmeyeceğim" dedi.

Zaroğlu, kurultayda temaslı kişiyi görüp tepki gösterdiğini belirterek, temaslı kişiden 'bugünün yarını var' cevabı aldığını belirtti.

Koronavirüs geçirdiğini ve bu yüzden ölümden döndüğünü belirten Zaroğlu, " Söz konusu kişi karantinadan kaçtı ve insanların arasında gezdi. Erhan beyin yanındaydı. Divana şikayet ettim. Polis ve sağlık bakanlığı devreye girdi. Erhan beyde, temaslının temaslısı oluyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluKarantinaYdp KurultayErhan Arıklı
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