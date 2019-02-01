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Zanlılara 5’er gün ek tutukluluk…

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yapan zanlı Kudret Natik ile Murat Özbayır bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Zanlılara 5’er gün ek tutukluluk…

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yapan zanlı Kudret Natik ile Murat Özbayır bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

01 Şubat 2019 Cuma 16:09
Zanlılara 5’er gün ek tutukluluk…

Zanlılara 5’er gün ek tutukluluk…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yapan zanlı Kudret Natik ile Murat Özbayır bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Dörtyol yakınlarında 29 Ocak 2019 tarihinde trafik kazası yapan ve aracında içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunan zanlı Kudret Natik ile konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi zanlı Natik’e sattığı ileri sürülen zanlı Murat Özbayır hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Natik ile Özbayır’ın tutukluluk süresi 5’er gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru, 30 Ocak 2019 tarihinde Dörtyol Polis Karakolundan alınan bilgide 29 Ocak 2019 tarihinde Dörtyol yakınlarında yönetimindeki KS 584 plakalı araç ile trafik kazası yapan zanlı Kudret Natik’in aracında, içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen ucu yanık sarma sigara olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün alınan bilgi üzerine konu araçta yapılan aramada 1 adet içerisinde tütünle karışık Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sigara bulunarak emare alındığını belirten tahkikat memuru, zanlı Natik’in tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Natik’ten yapılan soruşturmada uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi zanlı Murat Özbayır’dan aldığının tespit edildiğini ifade ederek, ayni gün zanlı Özbayır’ın evi önünde kiralık araçta tespit edildiğini açıkladı. Konu kiralık araçta yapılan aramada ise 10 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyleyen tahkikat memuru, zanlı Özbayır’ın da tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlı Natik ile Özbayır’ın 5’er gün süreyle daha tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Kudret Natik ile Murat Özbayır’ın tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 01.02.2019 20:57
Anahtar Kelimeler:
ZanlıUyuşturucu
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