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Yükseköğretim kayıt sistemi yeniden yapılandırılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) bu kapsamda mutabakat zaptı imzalandı.

Yükseköğretim kayıt sistemi yeniden yapılandırılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) bu kapsamda mutabakat zaptı imzalandı.

17 Ocak 2020 Cuma 13:02
Yükseköğretim kayıt sistemi yeniden yapılandırılıyor

Bakanlığın ve YÖDAK’ın yükseköğretim kayıt sistemini ortak kullanabilmesi için imzalanan mutabakatla, yükseköğretim kayıt sisteminin iyileştirilmesi, veri tabanının genişletilmesi de öngörülüyor.

Buna göre, kısa adı YÖKAS olan Yükseköğretim Kayıt Sistemi, öğrencilerin üniversiteye giriş yöntemi ve puanı, devam, başarı, disiplin durumu, mezuniyet bilgileri, aktif ve pasif öğrenci durumu, yatay geçişler, sağlık kayıtları, ikamet ve yurt adresleri, vergi numaraları, polis/savcılık kayıtlarının yüklenebileceği şekilde tasarlanacak. 

Üniversitelerin akademik, idari ve personeline ait sosyal sigorta yatırımlarının güncel verileri de sisteme girilecek. Her akademik dönem ve yıla ait mezun sayıları üniversiteler tarafından YÖKAS’a kaydedilecek ve güncellenecek.

Yüksek lisans ve doktora tezleri de sisteme kaydedilecek. Öğretim elemanlarının görev aldıkları programlarını ve yayınlarını da içeren özgeçmişleri YÖKAS’a yüklenecek.

Üniversitelerin adı, amblemi, kuruluş tarihi, kadrolu öğretim ve idari personel sayısı, basılı ve e-kitap sayısı, açık ve kapalı alanı, inşaata ait deprem dayanıklılık ve yangına uygunluk raporları, engelli dostu kampüs gibi bilgi ve verileri de YÖKAS üzerinden erişilebilir olacak.

Öğretime başlama izni ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan program açma ön izni başvuruları da sistem üzerinden yapılabilecek.

Mutabakat zaptına imza koyan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke kısa birer açıklama yaptı.

Bakanlıktaki imza töreninde Müsteşar Aytunç Şirket ile Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ile YÖDAK üyeleri de hazır bulundu.

ÇAVUŞOĞLU

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin lokomotif sektörlerinden yükseköğretim için her zaman atılması gereken adımlar olduğunu söyledi.

Yükseköğretimle ilgili verilerin bir sistemde kayıtlı ve erişilebilir olmasının bu alanın denetlenmesi için önemli olduğunu söyleyen Eğitim Bakanı, ülkede zaman zaman sahte diploma tartışmaları yaşandığını da anımsattı.

Çavuşoğlu, yükseköğretim kayıt sistemindeki çalışmaların buna son vereceğini vurguladı.

Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK ile bakanlığın imzaladığı bu mutabakat zaptının üniversitelerin kurumsal yapılarının gelişmesine de katkı koyacağına inanç belirtti. 

KKTC’de 136 ülkeden üniversite öğrencisi olduğunu, 100 ülkeden öğretim görevlisi bulunduğunu belirten Nazım Çavuşoğlu, “Gurur duyduğumuz yükseköğretim yolculuğumuzun denetlenmesi, herkes tarafından görülebilmesi için önemli bir adım attık” dedi.

BÜKE

YÖDAK Başkanı Büke, “Bu güzel çalışmanın önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.

KKTC’de 100 binin üzerinde üniversite öğrencisi, 6 bine yakın da öğretim üyesi olduğunu kaydeden Büke, “KKTC yükseköğretimi için veri tabanı gerekliydi. Bu veri tabanı bundan sonraki denetimleri daha etkin kılacak” dedi.

Büke, protokolün içeriği konusunda bilgi verdi.

Son Güncelleme: 17.01.2020 16:52
Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kayıt Sistemi
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