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YSK Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için başvuru yapan adayları geçici olarak ilan etti

29 Kasım 2022 Salı 19:30
YSK Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için başvuru yapan adayları geçici olarak ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için dün İlçe Seçim Kurullarına yapılan adaylık başvurularını başvuru sırasına göre geçici olarak ilan etti.

YSK'nın seçim takvimi uyarınca, kesinleşen adaylar 3 Aralık'ta ilan edilecek.

Öte yandan YSK, bazı ilçelerde cinsiyet kotasına uyulmadan sunulan aday listelerini geçersiz saydı. Bazı siyasi partilerin bazı belediyelerde gösterdiği adayların, cinsiyet kotasına uyulmaması nedeniyle kabul edilmemesi konusunda YSK'nın ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor. 

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