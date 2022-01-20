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YSK'dan açıklama

20 Ocak 2022 Perşembe 14:15
YSK'dan açıklama

KKTC’de Pazar günü yapılacak erken genel seçimde, Covid-19 testi pozitif olanların oy kullanamayacağını yineleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu durumdaki kişilerin sandık yerine gitmeleri halinde polis denetiminde sandık alanında uzaklaştırılacağını ve haklarında yasal işlem başlatılabileceğini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) duyurusuna göre, Covid-19 testi pozitif olan seçmenler Pazar günü milletvekilliği erken genel seçiminde oy kullanmayacak. Sandık kurullarına gönderilen listelerde pozitif olarak yer aldığı halde sandık yerine giden ve negatif test sonucunu ibraz etmeyen seçmenler polis denetiminde sandık alanından uzaklaştırılacak, bu kişiler hakkında yasal işlem de başlatabilecek.

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Yüksek Seçim Kurulu’nun 20 numaralı duyurusu şöyle:

“23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde, Covid-19 pozitif olan kişilerin seçim alanına gitmesi yasaktır. Ancak Sağlık Bakanlığından temin edilen ve sandık kurullarına gönderilen listelerde Covid-19 pozitif olduğu belirtilen seçmen, en son seçim gününden önceki 24 saat içinde, Sağlık Bakanlığı sisteminden temin edilen negatif PCR test sonucunu gösteren PDF belgeyi sandık kuruluna vermesi ve sandık kurulu başkanının İlçe Seçim Kurulundan onay alması şartıyla, oyunu kullanabilecektir.  Sandık kurullarına gönderilen listelerde pozitif olarak yer aldığı halde sandık yerine giden ve negatif test sonucunu ibraz etmeyen seçmen, polisin denetiminde sandık alanından uzaklaştırılacak ve hakkında yasal işlem başlatılabilecektir.”

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Son Güncelleme: 20.01.2022 15:09
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