Yol kenarlarımız mayın tarlası gibi

YOL KENARLARIMIZ MAYIN TARLASI GİBİ

Ergün Yahat

Ülkemizde yolların yetersizliği her geçen gün kazalara davetiye çıkartmaya devam ediyor .

Bakımsızlıktan köstebek yuvasına dönen yolların kötü durumda olmasından dolayı sürücüler trafikte zorluk yaşarken, araçlar da hasar görmeye devam ediyor.

Gerek yollar gerekse yol kenarındaki derin çukurlar birde yol ortasındaki çukurlara düşmemek için özel marifetler sergileyen sürücüler, zor anlar yaşamaya devam ediyor .

Az önce Mormenekse Muytluyaka anayolunda anayoldan tali yola dönmeye çalışan beton yüklü mikser yol kenarında 1 metre derinlikte 3 metre uzunluğundaki çukura düşmesi sonrasında devrildi.

Sürücü olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü ögrenildi