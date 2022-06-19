YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Balcıoğlu’ndan açıklama

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi, Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu bir internet gazetesinde hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“5 Haziran 2022 tarihinde bir internet gazetesinde hakkımda çıkan iddialara bir cevap yazmadım. Fakat KKTC’de yükseköğretime ve kurumlarımıza karşı herhangi bir ima oluşmaması için kısa bir açıklama yapmak doğru olabilir diye kendimce düşündüm” diyen Balcıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“1991 yani 31 yıl öncesi diye yazılan tarihte, e-postada iddia edildiği gibi yüksek lisans programının başlangıç tarihi değildi; çünkü Türk Maarif Koleji Lise sondaydım.

Ayrıca, yüksek lisans programına başlamadan önce lisans programından mezun olmak da gerekliydi ve gereklidir.

3 Mart 2019 tarihinden beridir YÖDAK üyesi olarak çalışmaktayım. KKTC Meclisinden seçilerek gelen biriyim ve 65/2005 sayılı yükseköğretim yasası gereği KKTC Meclisinde seçilebilmek için gerekli yasal evrakları her başvuru sahibi gibi ileterek seçime katılabilme hakkını kazanmıştım.

Doktoramı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaptım ve Doğu Akdeniz Üniversitesi doktoraya başvuru kabul ederken gerekli yasal evrakları (lisans, yüksek lisans diplomaları, YÖK onay evrakları vs) herkesten istediği gibi benden de istemişti.

Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük unvan ve kadrolarımı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinden aldım. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi de tüm yükseltme ve atamalarda olduğu gibi herkesten talep ettiği gibi benden de gerekli prosedürleri izlememi istemişti.

YÖDAK’a üye olarak seçilmeden önce, Rauf Denktaş Üniversitesi’nde de öğretim üyesi olarak çalışmıştım.

NASA’da çeşitli proje yarışmalarına katılan ve derecelere giren biri olarak, tüm diploma ve sertifikalarımı NASA’nın istemi üzerine göndererek, 25 Mart 2022’de “bilim adamı” kategorisine girmeye hak kazandım. Şu anda MIT’den Steven Silverberg’in öncülüğünde bir grup bilim adamı ile akademik makaleler yazmaktayız.

Yaşamım boyunca yasalara saygılı ve “Türk” olmanın gururunu taşımış biri olarak, herkesin yaptığı işe sonsuz saygımla kendimi ifade etmeye çalıştım.”