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YÖDAK ile YÖKAK arasında protokol imzalandı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye’deki Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) arasında protokol imzalandı. YÖDAK’ta yer alan imza töreninde protokole, YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Turgay Avcı ile YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas imza koydu. Amaç, yükseköğretimde kalite güvencesini geliştirmek.

30 Temmuz 2021 Cuma 12:30
YÖDAK ile YÖKAK arasında protokol imzalandı

YÖDAK Başkanı Avcı konuşmasında ilk olarak, Türkiye’de meydana gelen yangınlara değinerek, yangınların tüm Türkiye’yi ve kendilerini derin üzüntüye ve acıya boğduğunu belirtti. Yangınların hala devam ettiğine işaret eden Avcı, “İçimiz parçalanıyor” dedi. Türkiye’nin acısını da mutluluğunu da hissettiklerine vurgu yapan Avcı, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
YÖDAK olarak 2021 yılında uluslararası anlamda atılım yapma kararı aldıklarını belirten Avcı, 2021 yılını yükseköğretimde uluslararasılaşma ve kalite yılı olarak ilan ettiklerini hatırlattı ve bu kapsamda imzalanacak protokolün önemine dikkat çekti.
YÖDAK’ın 2007 yılından beridir Avrupa Kalite Ajansları Birliği (ENQA), Dünya Kalite Ajansları Birliği üyelikleri olduğunu ifade eden Avcı, kurulun aynı zamanda İslam Ülkeleri Kalite Ajansları Birliği (IQA), Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Kalite Ajansları Birliği (CEENQA), Avrupa Akreditasyon Konsorsiyumu (ECA) ve ABD’de bulunan Uluslararası Kalite Ajansları Grubu’na (CHEA-CIQG) üyelikleri olduğunu söyledi.
Avcı, YÖDAK olarak, yasada yer alan kalite güvence ve akreditasyon çalışmaları hakkında, mevcut tüzüğün güncellenerek, “Kalite Güvence Ajansı”nın YÖDAK bünyesinde oluşturulması, değerlendirme, yeniden değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının hem kurumsal hem de program bazında gerçekleştirilmesi ve yenilenmesi çalışmaları başlattıklarını kaydetti.
KKTC üniversitelerinin yükselişi, dünyaya açılımının ana görevleri olduğuna vurgu yapan Avcı, kalite ajansının da devreye girmesiyle önümüzdeki süreçte çok daha iyi yol alınacağını, YÖKAK ile iş birliğinin de kendilerine güç vereceğini söyledi.
Yükseköğretimde kalite güvencesini geliştirmek ve iş birliğinin daha ileriye gitmesi için protokolün imzalanacağını ifade eden Avcı, detaylı çalışmalar yapılacağını bildirdi.

“MEVCUT KALİTE VE ULUSLARARASI TANINIRLIĞI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”
İş birliği çerçevesinde YÖKAK Başkanı’nı KKTC’de ağırlamaktan büyük bir mutlululuk duyduğunu ifade eden Avcı, amacın, atılacak imzalarla, KKTC üniversitelerinin, yükseköğretiminin, mevcut kalite ve uluslararası tanınırlıklarını daha ileriye taşımak olduğunu vurguladı. Avcı, kalite denilen kavramda hiçbir zaman bir son olmadığını her şeyin daha iyisi, gelişmesi olduğunu söyledi. 

ELMAS

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YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da, üzüntüde, neşede aynı duyguları paylaşan iki ülke olduklarını belirterek, iş birliğinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.
Türkiye’de yükseköğretimde kalite konusunda uzun yıllar farklı sistemler kurulduğuna işaret eden Elmas, 2015 yılında YÖK’e bağlı bir komisyon kurulduğunu daha sonra 2017 yılında mali, idari yönden bağımsız bir kalite kurulu oluştuğunu kaydetti. 
Son 6 yılda Türkiye’deki tüm üniversitelerde değerlendirme yaptıklarını dile getiren Elmas, üniversitelerin, nasıl yönetildiği, dünyadaki hızlı değişime eğitim-öğretim ve araştırma alanında nasıl adapte olduğu konusunda önemli raporlar belirlediklerini söyledi.
Kalitenin önemine de dikkat çeken Elmas, dünyanın çok hızlı değişim gösterdiğini ve bu değişimi üniversitelerin de çok yakından hissettiğini söyledi. Amaçlarının üniversitelerin dünyadaki bu değişimi yönetmesine destek olacak mekanizmaları kurgulamak olduğunu ifade eden Elmas, kalite ve akreditasyon süreçlerinin buna yol gösteren bir araç olduğunu belirtti.
YÖKAK olarak dünyadaki tüm gelişmeleri inceleyen, irdeleyen adapte eden ve ülke koşullarını dikkate alan bir prosedürleri olduğunu söyleyen Elmas, “KKTC’deki sistem, üniversiteler, buradaki farklılaşmayı dikkate alarak, bu kriterleri revize edip, ortak eğitim çalışmaları, ortak değerlendirme çalışmaları ve ortak akreditasyon çalışmaları yapmak hedefimiz” dedi. 
Bu sürecin KKTC üniversitelerine katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Muzaffer Elmas, gelişerek, paylaşarak büyüyeceklerine ve yükseköğretimi ileri taşıyacaklarına inanç belirtti.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2021 13:16
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