banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl tutulmaları
Akıl tutulmaları
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine aldığını da açıklamalı!
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine...
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık olur!
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık...
171'i yerel 188 pozitif vaka
171'i yerel 188 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
Kazara yaralandı!
Kapat

YÖDAK DAÜ’ye denetim ziyareti gerçekleşltirdi

Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) denetim ziyareti gerçekleştirdi.

20 Ağustos 2021 Cuma 11:15
YÖDAK DAÜ’ye denetim ziyareti gerçekleşltirdi

YÖDAK tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ve Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu dün saat 10.30’da DAÜ’de incelemelerde bulundu.

Denetimler öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret eden YÖDAK yetkilileri, DAÜ hakkında  bilgi aldı. Ziyaret sırasında DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

banner341
DAÜ Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen denetimler sırasında DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ersun İşçioğlu tarafından uzaktan destek eğitimi konusunda sunum gerçekleştirildi. Denetim toplantısında idari ve teknik personel de hazır bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 20.08.2021 11:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat - Taşkent Anayolu'nun UKÜ mevkiinde yarın kasis yapım çalışması olacak
Haspolat - Taşkent Anayolu'nun UKÜ mevkiinde yarın kasis yapım çalışması olacak
KTAMS: “Özel sektör çalışanları iliğine kadar sömürülüyorsa, sendikalı olmadıkları içindir"
KTAMS: “Özel sektör çalışanları iliğine kadar sömürülüyorsa, sendikalı olmadıkları içindir"
“Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” başladı
“Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” başladı
Uçaner'den doktor ve hemşirelere teşekkür
Uçaner'den doktor ve hemşirelere teşekkür
KTMMOB: "Mahkeme emriyle üzerindeki inşaatın durdurulduğu alanının yeşillendirilmesine katkıya hazırız"
KTMMOB: "Mahkeme emriyle üzerindeki inşaatın durdurulduğu alanının yeşillendirilmesine katkıya hazırız"
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı yarın yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı yarın yapılıyor
İskele; Ardahan Seyir Tepesi’nden izlenebilecek
İskele; Ardahan Seyir Tepesi’nden izlenebilecek
Cumhurbaşkanı Tatar, “Caretta Caretta Şenliği”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, “Caretta Caretta Şenliği”ne katıldı
KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na eleştiri
KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na eleştiri

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim