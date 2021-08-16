YÖDAK, Bakan Üstel’in açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı

YÖDAK tarafından yapılan açıklamada, “ülkenin kalkınma hedeflerinde önemli bir yeri” olan yükseköğretim sisteminin örgün eğitim faaliyetlerinin başlatılması için, akademik, idari personel ile öğrencilerin Eylül ayına kadar aşılama programına dahil edilerek ivedilikle aşılanmaları ve ülkeye eğitim amaçlı gelecek öğrencilere aşı garantisi verilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı’na 25 Mayıs’ta bir yazı ile bildirim yaptıkları hatırlatılarak, “Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in dün yayınlanan açıklamalarında bahsettiği gibi değerlendirilerek, 40 bin öğrenci için uygulamaya konmasından duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isteriz” denildi.

YÖDAK’ın hedefinin, Eylül 2021’de yüz yüze eğitimin “güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir” bir biçimde başlaması olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“YÖDAK’ın kararlı ve sonuç alıcı çalışma, tavsiye ve önerilerinin hayata geçmesinin, yükseköğretim sistemimizin yeniden normalleşmesi hedefine bir adım daha yaklaştırdığını görmek bizlerin de çalışma azmini yükseltmektedir. Bu hedefe ulaşmada hayati bir öneme sahip olan aşılama ve ülkemizde eğitimini sürdüren yükseköğretim öğrencilerinin ve kamu sağlığının korunmasına yönelik yapılan aşı stoku çalışması bağlamında Sağlık Bakanlığı yönetimine ve Sağlık Bakanı Üstel’e yürüttükleri vizyon ve çalışma için yükseköğretim camiası adına teşekkür ederiz.”