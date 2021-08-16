banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Katil düşman mı yoksa kendimiz miyiz?
Katil düşman mı yoksa kendimiz...
Orada bir cami var uzakta !
Orada bir cami var uzakta...
Kaynak yok hükümeti!..
Kaynak Yok Hükümeti!..
163'ü yerel 178 pozitif vaka
163'ü yerel 178 pozitif vaka
banner376

YÖDAK, Bakan Üstel’in açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in, yükseköğrenim için ülkeye gelmesi beklenen 40 bin öğrenci için “aşı uygulamaya” konulacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:45
YÖDAK, Bakan Üstel’in açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı

YÖDAK tarafından yapılan açıklamada, “ülkenin kalkınma hedeflerinde önemli bir yeri” olan yükseköğretim sisteminin örgün eğitim faaliyetlerinin başlatılması için, akademik, idari personel ile öğrencilerin Eylül ayına kadar aşılama programına dahil edilerek ivedilikle aşılanmaları ve ülkeye eğitim amaçlı gelecek öğrencilere aşı garantisi verilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı’na 25 Mayıs’ta bir yazı ile bildirim yaptıkları hatırlatılarak, “Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in dün yayınlanan açıklamalarında bahsettiği gibi değerlendirilerek, 40 bin öğrenci için uygulamaya konmasından duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isteriz” denildi.

banner341
YÖDAK’ın hedefinin, Eylül 2021’de yüz yüze eğitimin “güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir” bir biçimde başlaması olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“YÖDAK’ın kararlı ve sonuç alıcı çalışma, tavsiye ve önerilerinin hayata geçmesinin, yükseköğretim sistemimizin yeniden normalleşmesi hedefine bir adım daha yaklaştırdığını görmek bizlerin de çalışma azmini yükseltmektedir. Bu hedefe ulaşmada hayati bir öneme sahip olan aşılama ve ülkemizde eğitimini sürdüren yükseköğretim öğrencilerinin ve kamu sağlığının korunmasına yönelik yapılan aşı stoku çalışması bağlamında Sağlık Bakanlığı yönetimine ve Sağlık Bakanı Üstel’e yürüttükleri vizyon ve çalışma için yükseköğretim camiası adına teşekkür ederiz.”

banner360
Son Güncelleme: 16.08.2021 14:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte kimlikle Güney'e kaçacaklardı
Sahte kimlikle Güney'e kaçacaklardı
Pazarcılar Birliği Asya bebeğin tedavisi için bağışta bulundu
Pazarcılar Birliği Asya bebeğin tedavisi için bağışta bulundu
Bu Memleket Bizim Platformu: “Aşı girişimimiz olumlu sonuçlandı”
Bu Memleket Bizim Platformu: “Aşı girişimimiz olumlu sonuçlandı”
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Türk-sen’i ziyaret etti
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Türk-sen’i ziyaret etti
TDP Gençlik Örgütü, Başbakanlık önünde vatandaşlık uygulamalarını protesto etti
TDP Gençlik Örgütü, Başbakanlık önünde vatandaşlık uygulamalarını protesto etti
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan duyuru
Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan duyuru
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Dr Uçaner aşı yapmama telkininde bulunanlara öfkeli
Dr Uçaner aşı yapmama telkininde bulunanlara öfkeli
2 otoparkta daha ödeme istasyon hizmeti uygulamasına başlanıyor
2 otoparkta daha ödeme istasyon hizmeti uygulamasına başlanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim