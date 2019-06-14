YKP UBP-HP hükümetini değerlendirdi

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, UBP-HP koalisyon hükümetini “TC’nin gölgesinde bölüşüm hükümeti” olarak nitelendirerek eleştirilerde bulundu.

Kanatlı yaptığı değerlendirmede, dörtlü koalisyonun neden bozulduğunun daha tam olarak halk tarafından anlaşılamadığını savundu.

Yeni hükümetin TC’den para akışını sağlayacak bir model olduğunu ancak bunun tek taraflı bir alışveriş olmayacağını ileri süren Kanatlı, yeni hükümetteki daire ve kurum kuruluşların paylaşımını da eleştirdi.

“Şeker Sigorta’nın devlet kurumu sayılmasının yasal gerekçesi kamuoyuna hemen açıklanmalıdır” diyen Kanatlı, UBP’nin Kıbrıs Sigortayı, HP’nin Şeker Sigorta’yı, aynı şekilde UBP’nin DAÜ’yü, HP’nin LAÜ’yü aldığını belirterek, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun da alakasız bir şekilde Kudret Özersay’a bağlandığını ileri sürdü.

Kalkınma Bankası’nın Kudret Özersay’a bağlanmasını da eleştiren Kanatlı, Nüfus Kayıt Dairesi ve Muhaceret Dairesi ile Şehir Planlama Dairesi’nin Maliye Bakanlığı’na bağlanmasını ise “anlamsız” olarak değerlendirdi.