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Yeşim Hattat'ın kurban avı başarılı olamadı!

Geçtiğimiz günlerde bazı yayın organlarında Moiz Mitrani ve ailesine yönelik bir takım paylaşımlar yapılmış ve haberlerin doğru olmadığı çok kısa bir süre sonra anlaşılmıştı. Mitrani Ailesine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Yeşim Hattat doğru olmayan bu paylaşımları yayın organlarında gazeteci kılıklı bazı kişiler sayesinde servi ettirmişti. Şimdi işin aslını bir de Mitrani Ailesinden dinliyoruz.

Yeşim Hattat'ın kurban avı başarılı olamadı!

Geçtiğimiz günlerde bazı yayın organlarında Moiz Mitrani ve ailesine yönelik bir takım paylaşımlar yapılmış ve haberlerin doğru olmadığı çok kısa bir süre sonra anlaşılmıştı. Mitrani Ailesine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Yeşim Hattat doğru olmayan bu paylaşımları yayın organlarında gazeteci kılıklı bazı kişiler sayesinde servi ettirmişti. Şimdi işin aslını bir de Mitrani Ailesinden dinliyoruz.

03 Eylül 2019 Salı 11:17
Yeşim Hattat'ın kurban avı başarılı olamadı!

İlgili haber üzerine ünlü iş adamı Moiz Mitrani'yi ziyaret eden Ayşe Arman hem bu konuyu konuşmak hem de kendi düşüncelerini almak üzere Sarıyer'deki yalısında bir görüşme gerçekleştirdi. Moiz Mitrani'nin görüşmenin ilk dakikalarında bile gülmekten kendini alamadığını ifade eden Arman, kendisinin böylesine asılsız bir iddianın içerisinde nasıl bulunduğunu anlamlandırmadığı iletti. Konuyla ilgili de ilginç ayrıntıları bizimle paylaştı.

Ünlü sima Yeşim Hattat'ın seneler önce kendi kocasından asılsız bahanelerle boşanarak, mantık sınırlarını zorlayan bir nafaka miktarı ile boşanmasını tüm cemiyet mensupları duymuştu. Yeşim Hattat'ın bu oyundan sonra ya canı sıkılmış yada para muslukları kısılmış olacak ki son yılların başarılı iş adamı Moiz Mitrani'yi hedefe almış gözükmekte.

Kendisi bu seferki kurban avına yeni bir rol de ekleyerek Moiz Mitrani'nin eşi Çiğdem Mitrani'yi çeşitlili iftiralarla suçlayarak mutlu bir ailenin huzuruna da el uzatmış olarak kendisini bir kez daha içinden çıkılması zor bir duruma düşürmüştür.

Yeşim Hattat tekrardan kanıtlanamayan asılsız iddialarla ünlü iş adamını köşeye sıkıştırıp çeşitli bahaneler ve düzmece internet haberleriyle tekrar sahalara dönmek istemiş olsa da bu eski yöntemlerle amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin her türlü ekonomik açıdan savaşlar verdiği ve Moiz Mitrani gibi değerli, ülkesine hizmet eden insanlarına en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde böylesine asılsız, çirkin ve art niyetli iddiaların en kısa zamanda son bulmasını hem ülkemiz hem de bu durumdan etkilenen değerli insanlar için dilemekteyiz.

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Moiz Mitrani - Bert Neckermann

Moiz Mitrani - Bert Neckermann

Moiz Mitrani- Michael Sosinski

Moiz Mitrani - Bedrettin Dalan - Hıncal Uluç

Kaynak: Hürriyet

Anahtar Kelimeler:
Yeşim HattatMoiz Mitrani
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